International

Lettre à Luis Arce et David Choquehuanca, futurs président et vice-président de la Bolivie

Paris, le 4 novembre 2020

Monsieur le Président, cher ami,

Au nom du Parti communiste français, je tiens à vous féliciter chaleureusement pour votre élection à la présidence de l'Etat plurinational de Bolivie ainsi que David Choquehuanca pour son élection à la vice-présidence.

Les élections du 18 octobre marquent le retour de la démocratie en Bolivie et j'en suis très heureux pour le peuple bolivien et pour votre mouvement, le MAS, en qui il a une nouvelle fois placé sa confiance.

Votre candidature a su rassembler le peuple, tous les mouvements divers et actifs dans le MAS. Après une période particulièrement violente pour les acteurs de la démocratie et du mouvement social.

Les groupes minoritaires d'opposition, les groupes d'extrême-droite doivent maintenant accepter le résultat de l'élection et laisser la démocratie s'installer de nouveau dans votre pays. Les menaces et les appels à la violence doivent cesser.

Les Etats européens ont une responsabilité majeure à soutenir le peuple bolivien, le président démocratiquement élu que vous êtes, la nouvelle majorité parlementaire et à décourager toutes les tentatives de déstabilisation.

La France et l'Union européenne qui s'étaient fourvoyées à l'élection de 2019 viennent à nouveau de se distinguer en ne reconnaissant votre élection que cette semaine. Je veux vous dire que cette grave erreur politique l'an passé et cet attentisme aujourd'hui vont à contre sens du principe d'une politique internationale indépendante de notre pays, que nous nous en dissocions avec force et que nous l'avons exprimé publiquement.

Le 8 novembre, jour de votre investiture officielle, sera, j'en suis certain, un nouveau moment de rassemblement et de joie pour le peuple de Bolivie.

Votre élection comme la victoire du peuple chilien pour une nouvelle constitution sont de belles démonstrations des débouchés politiques des mouvements politiques et sociaux de l'année 2019.

La période est difficile, le monde traverse différentes crises majeures qui se conjuguent : crise sanitaire, crise économique, crise démocratique... Votre succès donne un nouvel espoir aux peuples de l'Amérique latine, et donne une force nouvelle aux luttes pour la démocratie, la coopération, la paix, la liberté, pour le respect des droits des peuples indigènes, pour de nouveaux progrès sociaux, pour le respect des écosystèmes et la lutte contre le réchauffement climatique.

Sincères félicitations et tous nos vœux de réussite pour votre projet !

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, cher ami, en l'assurance de mes sentiments les plus fraternels.

Fabien ROUSSEL

secrétaire national du PCF et député du Nord