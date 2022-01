Lettre aux Français

Le temps de la justice sociale et du partage est venu. C’est le sens de ma candidature à la présidence de la République.

Je ne suis pas venu vous dire que la vie est dure. Vous le savez. L’épidémie de Covid-19, la vie chère, les bas salaires, les petites pensions pèsent lourdement sur nos vies.

Et la jeunesse se cherche un avenir nouveau, respectant le vivant, préservant le climat, débarrassé de toutes formes d’exploitation et de domination.

Je vis à Saint-Amand-les-Eaux, je suis député du Nord, je connais cette réalité. Elle est mon quotidien.

Dans toute la France, dans nos villes comme dans nos villages, en métropole comme en Outre-Mer, partout les injustices croissent et la République recule parce que la finance, les trafics, la corruption, eux gagnent du terrain.

Ne laissons plus faire !

Il y a tant de richesses, d’énergie, de solidarité, de fraternité, d’hommes et de femmes qui s’engagent, de manière honnête et désintéressée, qui veulent être utiles et défendre l’intérêt général !

Il y en a tant aussi qui aspirent simplement à vivre dignement de leur travail et à être respectés.

C’est ce que je veux porter, moi aussi, pour la France, pour nous toutes et tous : redonner tout son sens au travail, aux services publics, à la santé, à l’éducation, à la culture, à la recherche, en mobilisant toutes les forces du pays autour d’un projet collectif, pour servir l’être humain et la planète et non plus pour enrichir une infime minorité de privilégiés.

C’est le sens du programme que nous vous proposons. Retrouvons la maîtrise de nos richesses, de nos moyens de production. Faisons tomber le mur de l’argent !

Ne laissons plus la finance occuper éternellement l’Élysée et le Parlement ! Allons-y !

Construisons ensemble cette République sociale, laïque, écologiste, féministe, démocratique que nous sommes si nombreux à vouloir bâtir.

Permettons à la France de retrouver son indépendance, de faire entendre sa voix dans le monde pour faire gagner la paix, la prospérité et l’amitié entre les peuples, en Europe et dans le monde.

Écrivons ensemble une nouvelle page de l’histoire de la République française en faisant vivre à nouveau une gauche sincère, honnête et à l’origine de tant de conquêtes sociales.

Relevons le défi des Jours heureux !

Fabien Roussel,

candidat à l'élection présidentielle

Télécharger la Lettre aux Français