Liberté pour Pinar Selek

L'acharnement judiciaire historique et inédit dont est victime Pinar Selek par les autorités turques se poursuivra le 29 septembre, lors d’un énième procès. La justice turque demande à entendre Pinar Selek et donc à la France et Interpol son extradition.

Pinar Selek a d'abord été poursuivie pour ses travaux de recherches sociologiques sur la résistance kurde et est arrêtée en 1998 à 27 ans. Elle est torturée dans le but de fournir des noms aux autorités turques, en vain. Accusée ensuite d'avoir participé à un attentat alors qu'elle est incarcérée, elle a déjà été acquittée quatre fois. Plusieurs rapports d'expertise affirment que l'explosion était accidentelle et non criminelle. En juin 2022, la Cour suprême a annulé la totalité des acquittements, puis un nouveau mandat d'arrêt international a été lancé en janvier, assorti d'un mandat d'emprisonnement immédiat.

L'acharnement incroyable qu'elle subit est résolument politique. Réfugiée en France, enseignante-chercheuse à Nice, Pinar Selek continue son combat féministe et antimilitarisme. Profondément attachée à la défense des droits humains, elle a également écrit sur le génocide arménien. Pınar Selek cofonde en 2001 l'association Amargi, qui lutte contre les violences faites aux femmes et LGBT+. Sa renommée est telle qu’elle devient présidente d’honneur de l’Association des sociologues de l’enseignement supérieur (ASES) en 2023.

Nous soutenons Pinar Selek et exigeons auprès du gouvernement français d'assurer publiquement son soutien, son refus de l’extrader et sa mise sous protection. Nous demandons au gouvernement de se coordonner avec les pays européens pour refuser l’application du mandat d’arrêt international et de permettre ainsi la libre circulation de Pinar Selek.

Depuis 25 ans, Pinar Selek bénéficie d’une forte solidarité internationale. Nous n’y dérogerons pas le 29 septembre et lui assurons de tout notre soutien. Une pétition pour la soutenir sera disponible sur le stand de la commission Droits des femmes et féminisme du PCF et un débat aura lieu avec Berivan Firat, porte-parole du Conseil démocratique kurde en France et du Mouvement des femmes kurdes, le samedi à 13h30 pour parler de la résistance kurde.

Shirley Wirden

membre du CEN