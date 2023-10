Logement : pour un sursaut républicain

Lors du congrès des organismes HLM qui s'achève, tous les intervenants, dont la présidente de l'USH, ont demandé un sursaut républicain pour le logement par un engagement pluriannuel de l'Etat.

La réponse du gouvernement montre qu'il s'obstine à porter sur les élus locaux la responsabilité de la politique du logement pour laquelle l’État s’est défaussée !

Encore une fois, la politique macroniste vise à se désengager du financement du logement social pour faire de la politique du logement, un logement à deux vitesses.

Le premier laissé au bon vouloir du marché, le second réservé aux plus pauvres financés par les organismes HLM sans aide des pouvoirs publics.

Ces choix politiques ultralibéraux ignorent la réalité de la crise du logement que connaît notre pays. Avec 2,4 millions de demandeurs de logements, le mouvement HLM a estimé les besoins à 518 000 nouveaux logements par an dont 198 000 HLM jusqu’en 2040.

De même le mouvement HLM a rappelé le besoin de financements de l’Etat pour la réhabilitation et notamment la rénovation énergétique.

Le logement devrait être une priorité nationale pour répondre à la préoccupation des français·es.

Le gouvernement a fait un autre choix, celui de répondre aux critères de Bruxelles en économisant 16 milliards dans le budget de l'Etat, au détriment notamment du logement.

Le PCF propose un grand service public national du logement, de l’habitat et de la ville, avec :

- un plan de construction de 200 000 logements sociaux par an.

- un plan de rénovation énergétique du parc HLM traitant en priorité les logements les plus énergivores et les passoires thermiques, conformément aux objectifs de la trajectoire zéro carbone.

- une TVA à 5,5% pour les organismes HLM sur toutes leurs opérations d’investissements et d’entretien du patrimoine.

- la fin de la réduction du loyer de solidarité.

- l’augmentation des APL et du forfait charges.

- une refonte des aides à la pierre. pour permettre la baisse des loyers,

- l’arrêt des expulsions locatives pour les familles en difficultés économiques et sociales.

Le Parti communiste français

5.10.2023