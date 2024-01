Soyons nombreux·ses contre la loi immigration dimanche 21 janvier

La mobilisation contre la loi immigration s’élargit !

Après l'appel des 201 personnalités, ce sont désormais plus de 140 marches et rassemblements qui auront lieu ce week-end pour dire non à cette loi dangereuse qui consacre les thèses les plus dangereuses et nauséabondes de l'extrême droite.

J’appelle à la non promulgation de cette loi immigration voulue et votée par la droite et l’extrême droite.

J’appelle à investir massivement les marches, les rassemblements, les défilés du 21 janvier pour faire résonner dans nos rues les valeurs républicaines - la liberté, l'égalité, la fraternité - contre la loi dite asile-immigration.

L'heure est à une réaction puissante pour mettre en échec cette loi rétrograde et inhumaine. C'est tout le monde du travail, toute la nation républicaine qui doit se lever.

Continuons d’agir pour l'égalité des droits et pour la régularisation des travailleurs sans papiers ! La République doit garantir à celles et ceux qui vivent et travaillent en France, payent des cotisations, un titre de séjour et l'accès aux prestations sociales sans discrimination.

Dimanche 21 janvier 2024, à Paris et partout en France, mobilisons-nous et marchons contre la loi immigration.

Fabien Roussel, secrétaire national du PCF et député du Nord,

Paris, le 18 janvier 2024.