Loir-et-Cher - Et de 7 pour la fête de l’Huma Sologne

Un moment de culture, de politique et de fraternité. C’était l’ambition des communistes de Romorantin et Mennetou-sur-Cher lorsqu’ils ont créé la fête de l’Humanité Sologne en 2015.

Le pari a été, une nouvelle fois, réussi cette année. Plus de 150 personnes se sont retrouvées à l’Espace Sologne de Villefranche-sur-Cher, dans le sud du Loir-et-Cher, les 1er et 2 octobre. Le débat sur le thème « La paix comme projet politique » a été le point d’orgue de ce week-end. Il a été particulièrement marqué par les interventions de Pierre-Olivier Poyard, secrétaire national du Mouvement de la paix, et de Jean-Paul Lecoq, député communiste de la Seine-Maritime.

Le 3e salon du livre avait, pour invités d’honneur, Marieke Aucante, journaliste et romancière, autrice de 26 livres et venue en voisine, ainsi que Bernard Vasseur pour son ouvrage Sortir du capitalisme. Mathis Poulin, jeune auteur-compositeur et interprète loir-et-chérien, a clôturé la fête en beauté avec un répertoire naviguant entre Brassens, Gauvin Sers ou Claude Nougaro.

Ce succès, d’estime plus que de fréquentation il est vrai, donne néanmoins envie aux organisatrices et organisateurs de remettre le couvert dès l’an prochain !

Yannick Griveau et Nathanaël Uhl