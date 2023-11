Lorient : Immense succès politique de la 32e Fête de l’Humanité Bretagne

Il y a six mois, la commission d’organisation de la Fête de l’Humanité décidait de placer sa 32e édition sous l’égide de la solidarité avec le peuple palestinien. L’actualité dans toute son horreur a donné raison aux organisateurs. Et ce thème s’est avéré pertinent puisqu’environ 400 personnes ont assisté au débat avec Salah Hamouri « Contre la guerre et le colonialisme, Solidarité Palestine ».

Cet intérêt pour l’échange, la confrontation des idées s’est confirmée dans l’affluence à l’espace international de la Fête et aux autres débats, notamment 300 personnes venues écouter Marie-George Buffet et David Lappartient, président de droite du Conseil départemental du Morbihan, du Comité national olympique et sportif français, et de l’Union cycliste internationale sur le thème « l’éthique dans le sport ».

Plus de 200 visiteurs participaient au débat avec tous les partis de gauche sur l’Europe de la paix. Une confrontation qui résonnait avec l’actualité brûlante de l’Ukraine et permettait d’éclairer les options en présence, confrontation particulièrement utile à six mois des élections européennes où chacun s’apprête à partir sous ses couleurs. L’oratrice du PCF, Charlotte Balavoine, a ainsi pu évoquer le projet d’une Europe de nations libres et associées, où la France pourrait faire entendre une voix forte sur la nécessité de faire monter en puissance les peuples et la diplomatie pour faire primer l’exigence de paix sur l’escalade guerrière.

150 autres personnes ont échangé sur la nécessité d’une industrie du médicament relocalisé dans le cadre d’un service public de la santé, quand 80 autres débattaient de l’affaire Callac où l’extrême droite a obtenu que la municipalité recule sur la mise en œuvre d’un lieu d’accueil de réfugiés, « une étape dans la tentative de l’extrême droite de conquérir des territoires ruraux, en l’occurrence sur une terre de gauche, en misant sur les peurs fantasmées de l’autre », caractérisait un participant.

« Les participants à la Fête sont venus pour frotter les points de vue, mieux connaître des réalités. Toute la gauche s’est parlée », soulignait Catherine Quéric, présidente de la fête. « Par contre les concerts ont moins bien marché. Le choix d’économie budgétaire a fait qu’il n’y avait pas de grosse tête d’affiche cette année ».

Ian Brossat concluait cette 32e édition devant 600 personnes au meeting. L’ambiance combattive s‘est maintenue jusqu’au bout.

Catherine Quéric avait le dernier mot : « Un tel événement ne pourrait se tenir sans l’investissement de 200 militants. La Fête de l’Humanité Bretagne est le seul événement régional qui permette à des centaines de personnes et militants de gauche de se côtoyer, d’échanger, de débattre. Et cela, c’est irremplaçable… »

La Fête de l’Huma Bretagne a encore été ce grand moment d’éducation populaire, de confrontation des idées. Et bien sûr la musique, la culture et la joie de se retrouver pour refaire un monde qui en a tant besoin.

Joël Gallais

Article publié dans CommunisteS, numéro 974 du 29 novembre 2023.