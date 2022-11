Lula président, l'espoir de retour au Brésil !

L'élection de Lula à la présidence de la République du Brésil est une grande et importante victoire pour le peuple brésilien et les démocrates du monde entier.

Après quatre ans de mandats dévastateurs de Jair Bolsonaro, elle est un soulagement pour le peuple, les travailleurs et tous les secteurs démocratiques du pays, en premier lieu les femmes, les peuples autochtones, les défenseurs de l'environnement, les personnes LGBT, en première ligne face aux attaques du dirigeant d'extrême-droite.

Une victoire pour le monde du travail conquise de haute lutte, après une campagne électorale marquée par la désinformation, les menaces et les violences, allant jusqu'à l'assassinat de soutien de soutiens de Lula.

À l'heure où l'extrême-droite gagne des positions de pouvoir dans de nombreux pays, notamment en Europe, où celle-ci est normalisée et banalisée dans de vastes secteurs politiques et médiatiques, la victoire de Lula démontre qu'il est possible de résister et de faire échec à celle-ci en unissant le mouvement populaire et démocratique autour d'objectifs communs.

Toutefois, le haut score obtenu par Jair Bolsonaro aux premier et second tours montre l'ampleur de la diffusion des idées réactionnaires dans de larges secteurs de la société brésilienne, y compris les catégories populaires. Un ancrage qui se reflète dans la composition du Parlement et les résultats des scrutins locaux, où les représentants du fondamentalisme religieux, du latifundisme et du lobby des armes se maintiennent en force.

Dans ce contexte, il sera particulièrement difficile pour le nouveau gouvernement de mettre en place de solides politiques en faveur des classes populaires, de protection de l'environnement et de démocratisation de la société et du système politique. La mobilisation des forces progressistes sera donc déterminante pour réparer un pays meurtri par les politiques mises en œuvre depuis le coup d’État contre Dilma Rousseff en 2016.

Le Parti communiste français (PCF) félicite chaleureusement Lula pour son élection et salue la mobilisation des organisations populaires, de gauche et démocratiques, qui a permis la victoire. Il se tient à leurs côtés, avec ses élu·es et militant·es, dans la phase d'espoirs et défis qui s'ouvre désormais.