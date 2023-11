Lune - Le billet de Gérard Streiff

Le réalisateur Elie Chouraqui n’a pas du tout apprécié « l’Appel du monde de la culture », signé par une centaine d’artistes, intitulé « Pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza », et publié dans l’Humanité du lundi 23 octobre. Il raille les créateurs (« qui ont fait plein de déclarations intelligentes ») ; il doute de leur compétence (les pétitionnaires sauraient à peine où se trouvent Gaza, ou la Cisjordanie : il parle là de Binoche, d’Ernaux, de Guédiguian, de Haenel, de Kahn, excusez du peu). Et surtout il leur reproche (lui qui écrit dans le JDD de Bolloré) de s’être exprimés dans l’Humanité, « journal qui a déifié Staline et les génocideurs communistes ». Elie Chouraqui fait penser à ce proverbe chinois : « Le sage montre la lune, l’idiot regarde le doigt ». Lui, quand on lui parle de Gaza, il vous répond Staline.

Gérard Streiff