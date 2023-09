Lutte contre le harcèlement et les violences à l’école : les meilleurs alliés sont les élèves.

Le gouvernement vient d’annoncer son plan contre le harcèlement à l’école : un arsenal répressif censé faire peur et dissuader en lieu et place de moyens nécessaires pour la prévention, la sensibilisation et la lutte contre les violences et les discriminations. Ce n’est pas autour d’une seule journée dédiée ou des cours d’empathie au contenu vague que nous lutterons efficacement contre le harcèlement.



La lutte contre le harcèlement et la violence à l’école mérite autre chose que de simples effets d’annonce, mais un travail de fond qui nécessite de donner des moyens à l’Éducation nationale de le combattre en son sein.



Elle est de longue date une préoccupation majeure des équipes pédagogiques. Leurs observations et leur analyse doivent être au cœur de l’élaboration de la réponse à ce phénomène. En outre, le harcèlement est également lié à l’ensemble des discriminations.



Enfin, dans une société qui tolère de moins en moins la violence, la cruauté, ce dont on peut se féliciter, les meilleurs alliés dans la lutte contre les discriminations et le harcèlement sont les élèves eux-mêmes !



Quelles réponses apporter ?



Au delà de l’« empathie », l’urgence est à affirmer que l’égalité, la liberté et la fraternité sont les fondements de la République et à agir concrètement contre le racisme, le sexisme, les LGBTQI+-phobies, les discriminations envers les personnes en situation de handicap. L’urgence est à favoriser un climat scolaire propice au bien-être des élèves, leur permettant de traverser sans violence extérieure les bouleversements multiples qui s’opèrent à des âges sensibles. Nous invitons à ce sujet le gouvernement à suivre les recommandations de la Défenseure des droits.





Les communistes proposent quatre axes d’intervention :

1. Un recensement national des projets déjà mis en œuvre contre le harcèlement et donnant des résultats et une mutualisation des savoirs accumulés.

2. Un plan de revalorisation de l’ensemble des métiers de l’Éducation et une sensibilisation des parents.

◦ Recrutement et formation de psychologues scolaires, de CPE, d’assistants d’éducations et d’AESH

◦ Une formation intégrant l’enjeu du harcèlement pour les enseignants

◦ L’augmentation des salaires et l’amélioration des conditions de travail des personnels

3. Des actions de prévention en direction des jeunes :

◦ Placer l’éducation à l’égalité, au cœur de l’école, dès le plus jeune âge. Cela passe par l’application réelle de la loi de 2021 instaurant l’éducation à la sexualité ainsi qu’une éducation à la vie affective. Et par la généralisation d’outils existants sur des modèles déjà expérimentés dans plusieurs collectivités : violentomètre, respectomètre, ateliers E-Enfance, En Avant Toutes, Planning Familial, Opération Collèges pour l’égalité ou encore Jeunes contre le sexisme, exposition de l’association Égalité c’est pas sorcier, etc.

◦ Sensibiliser les enfants à l’usage des outils numériques

4. Prendre en charge par des dispositifs spécifiques les élèves auteurs de harcèlement.



C’est une nécessité pour lutter contre le problème de fond et comprendre les racines de l’exercice d’une telle violence. Nous savons que cette violence peut exprimer un mal-être profond. La mission de l’école doit allier la protection des victimes et l’accompagnement éducatif des auteurs et autrices de harcèlement. Les services de la protection de l’enfance doivent être appelés à se mobiliser sur ce point.

Paris, le 27.09.2023



Parti communiste français.