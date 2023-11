Manifestons dimanche dans la clarté contre l’antisémitisme et les fauteurs de haine et de racisme.

Forces de gauche et écologistes, nous dénonçons la montée d’actes antisémites dans le pays.

Nous refusons toute instrumentalisation du conflit israélo-palestinien qui mérite tout au contraire un engagement de la France pour la paix et la justice.

Nous appelons largement les citoyennes et les citoyens à marcher contre l’antisémitisme et tous les fauteurs de haine et de racisme.

Nous proposons à toutes les Françaises et tous les Français de participer à la marche de ce dimanche 12 novembre en réalisant un cordon républicain permettant de distinguer dans la manifestation un cortège rassemblant tous les républicains et progressistes d’une part et le Rassemblement national et les forces d’extrême droite d’autre part, auxquels nous ne reconnaissons aucune légitimité à manifester contre l’antisémitisme.

Nous demandons à la Présidente de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat, à l'initiative de cette marche, de déclarer publiquement que les forces d'extrême-droite ne sont pas les bienvenues. L'identité, les positions de ces forces et les propos tenus encore dimanche dernier par le Président du RN qui refuse de reconnaître l’antisémitisme du fondateur de son parti, sont contraires à l'appel à cette marche.

Paris, le 8 novembre 2023,

Le Parti socialiste, Europe Ecologie les Verts, le Parti communiste français

