Marseille : une ville engagée pour ses étudiant·e·s

L’enseignement supérieur et la recherche (ESR) ont une influence majeure sur l’ensemble de la société, en améliorant le niveau général de la formation de l’ensemble des citoyen·ne·s et en permettant une transmission critique des savoirs. L’enseignement supérieur est un espace privilégié pour engager une réflexion sur le devenir de nos sociétés. Avec le Maire de Marseille, nous avons donc fait le choix de nous engager à soutenir l’enseignement supérieur, la recherche, et à améliorer les conditions de vie de nos étudiant·e·s. À l’image de Marseille, la vie étudiante est marquée par des fractures et des inégalités que les crises sanitaires et économiques de ces 36 derniers mois ont mises en exergue.

Il y a quelques jours, l’association étudiante COP1, avec qui nous travaillons régulièrement, publiait un rapport alarmant sur la situation des étudiantes et étudiants illustrant très justement les difficultés qu’elles et ils rencontrent au quotidien.

La démocratisation de l’accès à l’enseignement supérieur est indissociable d’un travail qui doit être mené pour permettre la réussite de tou·te·s, et particulièrement des jeunes issu·e·s des milieux populaires. C’est une condition essentielle de leur émancipation et de l’émancipation de toute la société. Nous voulons leur donner les moyens d’être les acteurs des transformations indispensables à la construction d’un monde socialement juste, écologique et démocratique.

C’est pourquoi nous avons fait le choix de porter 4 grandes exigences :

D’abord, en luttant contre la précarité étudiante en permettant l’accès au logement, aux soins, à la santé, à l’alimentation.

Ensuite, en favorisant l’inclusion des étudiant·e·s dans la ville en luttant contre toutes les discriminations. Dans une ville aussi marquée que la nôtre par les inégalités, cet engagement est un enjeu social et démocratique.

Troisièmement, en créant les conditions d’attractivité globale du territoire en matière d’ESR, car Marseille, ville portuaire, partage une histoire riche avec les sciences et les techniques. Nous voulons en faire une force pour son développement futur.

Enfin, en renforçant les perspectives stratégiques en matière de développement international de la recherche scientifique et de formation. La pratique scientifique n’est jamais isolée, et la place unique qu’occupe Marseille sur les rives de la Méditerranée est un atout.

Ces exigences, nous les portons particulièrement en matière de lutte contre la précarité étudiante et pour améliorer leur condition de vie :

Nous soutenons les associations étudiantes qui organisent des distributions alimentaires et favorisent l’accès de leurs camarades à une alimentation de qualité.

Nous nous engageons au côté d’Aix-Marseille Université en soutenant leurs programmes pour le respect et l’égalité, la lutte contre les discriminations, ainsi que pour l’accès aux soins des étudiant·e·s du territoire avec l’ouverture d’un premier service de santé étudiant équipé pour des consultations infirmières, de médecine générale et gynécologique.

Sur l’année universitaire 2022-2023, nous avons offert près de 16 000 repas sur présentation de la Carte étudiante dans les restaurants universitaires du CROUS à Marseille.

En partenariat avec le CROUS, nous avons créé un dispositif d’hébergement d’urgence pour les étudiant·e·s se trouvant en grande précarité. La ville de Marseille prend en charge le coût de l’hébergement le temps pour les services sociaux du CROUS de mettre en place les dispositifs d’accompagnement. Ce dispositif unique en France a permis depuis deux ans de mettre à l’abri des dizaines de jeunes.

Pour cette nouvelle année universitaire, le partenariat avec le CROUS d’Aix-Marseille Avignon se concrétise par une subvention de 165 k€ en renforçant ces programmes d’actions sociales sur le territoire de Marseille. Nous avons également engagé 2,5 M€ pour la construction et la rénovation de logements sociaux dédiés aux étudiant·e·s dans les résidences du CROUS à Marseille.

Ce partenariat est unique en France et Marseille est aujourd’hui la collectivité locale qui accorde la subvention en fonctionnement la plus importante au CROUS d’Aix-Marseille.

Depuis 3 ans maintenant, nous travaillons main dans la main avec les associations étudiantes qui se sont mobilisées pour lutter contre la précarité, pour l’accès à la culture, ou pour lutter contre les VSS… Nous franchissons une étape, cette année, en reconnaissant leur engagement avec la création du Conseil marseillais de la vie étudiante, pour que les étudiant·e·s de notre territoire soient acteurs·actrices des politiques publiques municipales qui les concernent.

Laisser des étudiant·e·s dans la précarité, avoir faim, est un choix politique. Ce n’est pas le nôtre, nous continuerons à travailler pour améliorer leurs conditions de vie et d’étude à Marseille.

Aurélie Biancarelli-Lopes

adjointe au Maire de Marseille, déléguée à l’Enseignement supérieur, la Vie étudiante et la recherche