Mayotte : répondre aux graves problèmes vécus par les Mahorais·es ne nécessite pas la mise en cause de l'unité de la République !

Les Mahorais et les Mahoraises vivent depuis des années une situation extrêmement difficile, sans être entendu · es par les gouvernements successifs.



La vie chère, un taux de chômage record de 30% et une situation de pauvreté extrême s’ajoutent à l’insécurité et à des pénuries d’eau toujours plus d’actualité.



Nul ne saurait nier que ces difficultés sont encore plus difficiles à vivre quand la population a quasi doublé ces dernières années, essentiellement dû à l’arrivée de familles comoriennes, et que les moyens pour la réponse aux besoins sociaux n'ont pas suivi. Une grande partie d’entre elles vit dans des bidonvilles et est contrainte de travailler sans papier, exploitée par les mêmes qui dénoncent leur présence sur place. Elles ont fui la grande misère et l’absence de services publics de santé et d’éducation au sein de l’archipel des Comores, dont Mayotte a été séparée suite au référendum de 1974, créant un fossé immense entre ces habitant ·e s qui parlent la même langue, partagent la même culture.

Oui les problèmes sont profonds et la détresse est immense de part et d’autre. À tel point que des familles mahoraises quittent leur île pour rejoindre celle de La Réunion, non sans que cette situation provoque aussi des tensions sur place.



Pour s’y attaquer, le Ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a annoncé une révision constitutionnelle pour supprimer le droit du sol à Mayotte.

Cette "décision radicale" comme il l’annonce, ne permettra pas de résoudre les problèmes qui se posent à Mayotte et à l’archipel des Comores. En 2018, le droit du sol à déjà été limité à Mayotte et six ans plus tard cela n'a rien réglé. La suppression du droit du sol ne dissuadera pas les migrations massives qui sont principalement dues à des raisons économiques, aux inégalités de développement entre Mayotte et les autres îles des Comores, ainsi qu’à la nature du régime du président sortant comorien, Azali Assoumani, qui mène une politique de répression violente à l’encontre de ceux qui s’interrogent, à juste titre, sur la sincérité des résultats officiels de l’élection présidentielle du 14 janvier dernier.