Droit à l’IVG en Andorre : Soutien à la militante féministe Vanessa Mendoza Cortés

À Andorre, la militante féministe Vanessa Mendoza Cortés, Présidente de l’association Stop Violènces Andorra, passait hier devant la justice.

Son crime ? Avoir plaidé en faveur de la dépénalisation de l’avortement lors d’une réunion des Nations Unies.

Ce micro-Etat situé entre la France et l’Espagne est le seul en Europe où l’avortement est interdit en toutes circonstances, c'est-à-dire même en cas d’inceste, de viol ou de danger pour la mère. Les femmes souhaitant avorter sont par conséquent obligées de se rendre dans les pays limitrophes à leurs frais.

Lors d’une réunion à l’ONU en 2019 Vanessa Mendoza Cortés a dénoncé ces conditions. Depuis, elle est poursuivie pour diffamation et pour crimes « contre le prestige des institutions ». Elle encourt une peine de 6000€ d’amende, six mois d’interdiction d’exercer une fonction publique et 6000€ d’indemnisation pour le gouvernement. La décision de justice doit être rendue mi-janvier.

Ces poursuites s’inscrivent dans un contexte mondial où les mouvements pour les droits des femmes à disposer de leurs corps sont sans cesse attaqués, déligitimés et remis en question.

En France, après un vote favorable des sénateur·rice.s en début d’année, Emmanuel Macron a annoncé fin octobre la présentation d’un projet de loi constitutionnelle visant à protéger et à garantir le droit fondamental à l’interruption volontaire de grossesse.

En sa qualité de Coprince d’Andorre, le Président français pourrait également intervenir en la faveur de Vanessa Mendoza Cortés. Pourtant il est toujours resté silencieux. Seul le ministère de l’Europe et des affaires étrangères a répondu à la question écrite de l’ex-sénatrice communiste Laurence Cohen, assurant mettre en œuvre une « diplomatie féministe », sans pour autant se positionner.

Le Parti communiste français réitère tout son soutien à Vanessa Mendoza Cortés et à toutes les femmes andorranes dans la lutte pour le droit à l’interruption volontaire de grossesse. Aucune femme ne devrait être inquiétée lors de ses actions de militantisme pour les droits des femmes à disposer librement de leur corps.

Le Parti communiste français

Le 7 décembre 2023