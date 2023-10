Mercenaires- Le billet de Gérard Streiff

Une étude sort ces jours-ci sur le cabinet de conseil Mc Kinsey, qu’Emmanuel Macron a amplement « sollicité » lors de la campagne de vaccination contre le Covid 19. On y découvre que cette firme joue sans vergogne sur tous les tableaux, en véritables mercenaires. Ainsi elle conseille l’administration américaine dans sa campagne contre le tabac et en même temps, comme dit l’autre, elle guide les principaux cigarettiers du monde ; elle conseille les victimes d’un médicament ravageur aux USA et en même temps elle est payée par la société qui produit ce poison pour relancer ses ventes. Comme dit un des participants à l’étude, « ceux qui pensent qu’il existe une cabale qui contrôle le monde ont tort : il n’existe pas de société secrète derrière les grandes décisions mondiales ; mais il y a tout de même McKinsey. »

Gérard Streiff