Message ?

Reportage sur une pleine page du Figaro (du 27/2) intitulée « À l’école de la guerre urbaine ». On y voit des militaires jouer à la guéguerre dans la commune de Sissonne, dans l’Aisne.

Là, on y a construit un faux village (Beauséjour) et une fausse ville (Jeoffrécourt) que des uniformes doivent reconquérir. « En ville, la menace vient de partout », explique un colonel qui rappelle qu’une ville, c’est plein de « civils potentiellement défavorables ». En résumé, on nous assure que « le combat urbain est appelé à devenir la norme des conflits. Il est impératif de s’entraîner dans des conditions proches du réel ». Après la lecture de cet article, reste comme un malaise : c’est quoi le message ?

Gérard Streiff