Un mois de décembre pas tout à fait comme les autres

Les communistes de Tarn-et-Garonne recevaient Fabien Roussel et Léon Deffontaines durant deux jours denses et riches de rencontres.

À peine le pied en terre Occitane, c’est du côté de Montech que Fabien Roussel, renouant avec une tradition républicaine et de respect réciproque, est allé à la rencontre des élu·es du département. Plusieurs maires, conseillers départementaux et régionaux avaient répondu présents. Un échange à bâtons rompus sur la difficulté aujourd’hui pour les élus de proximité de faire vivre leurs territoires ruraux du fait du désengagement de l’État.

Poursuivant sa visite, c’est sur la zone Grand Sud Logistique que Fabien Roussel a pu rencontrer des salarié·es après la visite d’un entrepôt. Cette zone compte 2 500 salarié·es réparti·es dans 80 entreprises. C’est aujourd’hui un des bassins d’emploi le plus important de Tarn-et-Garonne, d’autant que l’implantation de nouvelles entreprises à l’instar de Decathlon est attendu dans les prochains mois. À terme, cela pourrait représenter 2 000 salariés de plus. Or, si de nombreux et nombreuses salariés viennent chaque jour y travailler, souvent intérimaires, il n’existe aucune infrastructure en termes de transport, de restauration commune aux entreprises ou de locaux pour que puissent se réunir les syndicats, alors même qu’elles étaient prévues en 2010, lorsque le projet de la zone a vu le jour. La pénibilité, les conditions de travail ainsi que les salaires qui, sans les primes ou les heures supplémentaires, ne permettent pas de vivre dignement ont largement été évoquées au cours de la rencontre, l’occasion pour rappeler que les communistes demandent l’indexation des salaires sur l’inflation.

Quelques heures plus tard, c’est à Montauban que débutait la réunion publique. C’est dans une salle bondée de Tarn et Garonnais mais aussi de militant·es venu·es des départements voisins que Catherine Philippe, secrétaire départementale, accueillait Fabien Roussel accompagné de Léon Deffontaines, tête de liste communiste aux prochaines élections européennes.

Dans son introduction, Fabien Roussel a insisté sur la gravité des coups portés contre la démocratie par Macron et son gouvernement : « Nous vivons une crise démocratique sans précédent. Malgré le rejet majoritaire par les députés de la loi sur les migrations, il veut l’imposer coûte que coûte. Il court après la droite et l’extrême droite pour faire passer ses mauvais coups. »

Puis micro-baladeur dans la salle, le débat s’engage sans temps mort. Les préoccupations exprimées portent notamment sur les enjeux sociaux, environnementaux et politiques. À chaque question, Fabien Roussel déroule avec conviction les principales propositions du PCF. À une interrogation sur la construction de l’autoroute A 69, le secrétaire national exprime l’opposition des communistes à ce projet : « C’est aux citoyens de décider de leurs formes de luttes et d’organiser le rapport de force ». ’occasion pour Fabien Roussel d’expliciter les mesures positives de l’audacieux « Plan climat 2050 » présenté récemment par le PCF : « Nous voulons la justice sociale dans un environnement protégé ».Répondant à l’intervention d’une agricultrice, il martèle que pour défendre notre souveraineté alimentaire, nous avons besoin de nombreux paysans avec des revenus décents pour vivre : « C’est pourquoi nous demandons une juste répartition des marges entre producteurs paysans, intermédiaires et grandes surfaces. »

Cette soirée, qui aura réuni 500 personnes, fera date en Tarn et Garonne.

Après la réunion publique du mardi, Fabien Roussel et Léon Deffontaines ont poursuivi leur déplacement en Tarn et Garonne en se rendant à la centrale nucléaire de Golfech. Dès leur arrivée, le directeur du site a accueilli et accompagné la délégation tout au long de la visite. Près de 1 000 salariés, dont 250 appartenant à des entreprises partenaires, permettent la production de 50 % de l’électricité en Occitanie. Trois heures de visite plus tard, la délégation rejoignait les communistes de la section Castel-Moissac qui avaient organisé une rencontre avec les salariés de l’énergie autour d’un buffet. Une quinzaine d’agents étaient présents aux côtés des militants. À cette occasion, Fabien Roussel a redit son soutien aux syndicalistes de l’énergie assignés en justice et a rappelé que l’énergie nucléaire ainsi que l’hydraulique étaient les seuls moyens de réduire drastiquement notre empreinte carbone tout en fournissant de l’électricité avec fiabilité.

Catherine Philippe

secrétaire départementale