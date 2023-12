Monsieur le Président,

Ce soir, à l’occasion de votre intervention télévisuelle, nous vous demandons solennellement de prendre la seule décision qui vaille : vous devez renoncer à une loi qui porte une atteinte fondamentale aux valeurs de notre République et qui, au-delà de fracturer votre propre majorité, va fracturer notre pays.

Vous avez été élu et réélu face à l’extrême droite. Vous vous étiez même posé en ultime barrage contre les idées du Rassemblement National. C’est la raison pour laquelle de très nombreux Français ont voté pour vous, non par adhésion à votre politique, mais pour éviter le pire.

Mais hier soir, une digue a lâché. Loin de régler quoi que soit aux désordres du monde, à l’exil face aux guerres et au changement climatique, à la crise de l’accueil et ses conséquences, la loi sur l’immigration adoptée hier, la plus régressive depuis des décennies, consacre la préférence nationale, remet en cause le droit du sol et les droits fondamentaux affirmés dans le préambule même de notre constitution, issu du Conseil national de la résistance. Le texte voté est un désastre moral, une trahison de notre Histoire, de ce qu’est notre pays et l’esprit des Lumières, et une reddition devant l’extrême droite qui peut légitimement évoquer une victoire idéologique.

Nous, forces politiques, syndicales, associatives, ne nous résignons pas. Nous sommes là pour résister à l’arbitraire et à l’inhumain. Nous appelons l’ensemble des organisations de la société civile, toutes les forces progressistes et républicaines à agir face à cette attaque majeure contre notre République et sa Constitution, et à construire ensemble des initiatives dans les jours et les semaines qui viennent.

Monsieur le Président : renoncez !

Associations et syndicats

ATTAC

ANVITA

Confédération paysanne

Confédération Générale du Travail

CRID

Droit Au Logement

EMMAUS France

Fédération Syndicale Unitaire

Jeune Garde

MRAP

Les Amis de la Terre

Ligue des Droits de l’Homme

SOS Racisme

Union étudiante

Union syndicale Lycéenne

Partis politiques

La France Insoumise

L’Engagement

Les Écologistes - EELV

Les Radicaux De Gauche

Génération·S

Gauche Républicaine et Socialiste

Mouvement Républicain et Citoyen

Parti Communiste Français

Parti de Gauche

Parti Radical de Gauche

Parti Socialiste

Place Publique

REV