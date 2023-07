Mort de Nahel, agression d’Hedi : pas d’État de droit sans indépendance de la justice !

Les enquêtes sur la mort de Nahel et sur l’agression d’Hedi ont conduit la justice de notre pays à décider du placement en détention provisoire de deux policiers. Ces décisions doivent être respectées.

Le mouvement de protestation au sein de la police qui a suivi ces décisions a conduit, en ce qui concerne la seconde, le directeur général de la police nationale à la remettre en cause, avec l’appui du préfet de police de Paris et du ministre de l’Intérieur.

Pour le Parti communiste français, la remise en cause de l’indépendance de la justice par les plus hautes autorités est extrêmement grave. Il ne peut y avoir d’État de droit sans indépendance de la justice.

Le PCF est conscient des difficultés grandissantes affrontées par les forces de l’ordre au quotidien pour protéger nos concitoyens. De nombreuses professions dans les différentes fonctions publiques sont, elles aussi, en grande souffrance. Les sept ans de pouvoir du Président Macron ont aggravé des conditions de travail déjà difficiles pour les agents des forces de sécurité comme pour les soignant·es, les enseignant·es…. Les démissions tombent en cascade. De nombreux métiers sont en tension. Mais ces difficultés ne justifient en rien de remettre en cause la justice et l’État de droit comme le demandent plusieurs syndicats de police.

Au contraire, police et justice sont intimement liées pour garantir nos libertés et l’égalité républicaine de chaque citoyen·ne devant la loi, sans discrimination. Police et justice sont aujourd’hui en première ligne pour affronter la réalité humaine et sociale d’une société de plus en plus fracturée par les politiques néolibérales. En affaiblissant l’État de droit, une justice d’exception pour les policiers aggraverait ces fractures. Nous serons toujours aux côtés des fonctionnaires pour agir avec eux en faveur d’une police et d'une justice républicaines au service de la population, pour la reconnaissance de leurs missions, pour des conditions de travail et de rémunération dignes.

Nous devons sortir par le haut de cette crise institutionnelle grave. Les deux institutions que sont la police et la justice doivent travailler ensemble et bénéficier d’un plan de défense et de promotion de leurs missions avec les transformations nécessaires pour renforcer la République sociale et démocratique.

Paris, le 28 juillet 2023

Parti communiste français