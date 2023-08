Deux morts à Nîmes : combattre sans faille les trafics et garantir le droit à la sécurité

Les communistes ont appris avec émotion le décès ces derniers jours d’un enfant de 10 ans et d’un jeune de 18 ans au quartier Pissevin de Nîmes. Nos pensées vont aux familles et aux proches des victimes.

Ces morts viennent s’ajouter à la trop longue liste des vies perdues sur fond de trafic de drogue, de loi criminelle des bandes et un climat d’insécurité inacceptable pour les habitants des quartiers qui subissent depuis trop longtemps cette situation.

Le trafic et les points de deal entraînent une dégradation de la vie quotidienne des habitantes et des habitants. Les parents ont peur pour leurs enfants. Le ras le bol, l’inquiétude, la demande d’intervention contre les trafics de drogue s’expriment très largement.

La sécurité est un droit essentiel pour toutes et tous et doit être garantie partout dans le pays. L'heure est à combattre sans faille tous les trafics et à mettre réellement en cause la responsabilité des réseaux criminels internationaux, avec la complicité d’Etats, qui les organisent.

La police judiciaire doit disposer de moyens renforcés pour mener les enquêtes et démanteler les réseaux. Cela implique un moratoire immédiat quant à la mise en oeuvre de la réforme en cours de la PJ qui aggraverait les obstacles pour le faire et d’ouvrir un dialogue d’ampleur avec les professionnels eux-mêmes (policiers et magistrats).

Une sécurité durable ne sera garantie nationalement que par la reconstruction d'une police de proximité, ce qui nécessite le recrutement de 30 000 fonctionnaires au cours des prochaines années.

Les opérations coups de poing, l’appel à la CRS 8, le traitement « médiatique » opéré par l’exécutif, ne régleront pas le problème.

Un plan d’urgence avec des recrutements à la hauteur, une formation et un encadrement de qualité, doit se fixer l’objectif du rétablissement de la tranquillité publique dans la justice et l'égalité, garantissant une sécurité durable pour chacune et chacun.

Paris, le 25 août 2023,

Parti communiste français.