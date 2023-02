focus

Motion référendaire du RN : une opération du gouvernement qui affaiblit gravement la République.

Le PCF dénonce le scandale que constitue l’alliance honteuse des groupes de la coalition présidentielle avec le Rassemblement national qui, en détournant le règlement de l’Assemblée nationale, vise à permettre à l’extrême droite de présenter une motion référendaire, en lieu et place de celle des groupes de gauche.

En agissant ainsi, le gouvernement montre que pour préserver les intérêts du capital avec sa réforme, il est prêt à prendre le risque de permettre au RN d’apparaître comme un recours.

Jamais le RN, dont toute l’histoire témoigne de son rejet de la République, ne sera un allié de la démocratie, des travailleurs et travailleuses, de leurs représentants syndicaux, des retraités, des femmes et de la jeunesse. Bien au contraire, son projet de « préférence nationale» ne débouchera sur aucun progrès social et servira les puissants en divisant le peuple par une violente politique xénophobe et raciste. Son rejet de la réforme des retraites est un rejet de circonstances pour capter la colère populaire alors qu’il s’oppose aux organisations syndicales et ne porte aucun projet alternatif crédible. Le RN est une impasse pour le pays.

Pour ces raisons, nous condamnons la manœuvre visant à permettre que la motion d’extrême droite soit présentée à l’Assemblée nationale.

Nous appelons tous les communistes à révéler avec toutes les forces de gauche et écologistes, tous les citoyens et citoyennes opposés à la réforme des retraites, le projet antisocial du RN et le jeu du pouvoir qui affaiblit gravement la République.

Plus que jamais nous appelons à l’amplification de la mobilisation les 7 et 11 février prochains pour le retrait de la réforme. Si le pouvoir n’agit pas en ce sens, nous continuerons d’agir pour imposer au président de la République l’organisation d’un référendum.

Parti communiste français,

Paris le 2 février 2023.