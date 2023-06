Mur des Fédérés – Ils montèrent à l’assaut du ciel !

Il y a 152 ans, le 28 mai 1871, dernier jour de la Semaine sanglante pendant laquelle les troupes versaillaises d’Adolphe Thiers massacrèrent près de 20 000 communards, 147 combattants furent fusillés devant le mur est du Père-Lachaise et jetés dans une fosse commune.

C’est le 23 mai 1880, après le retour des exilés et déportés de la Commune, qu’a eu lieu la première montée au Mur des Fédérés, et depuis elle a pris moult forme : chaque montée dit quelque chose du moment social et politique que l’on vit.

Le 24 mai 1936, c’est 600 000 manifestants qui défilent pendant plus de neuf heures devant le Mur et pour la première fois dans l’unité, cette montée jouera un rôle d’accélérateur pour le mouvement social d’alors.

Chaque année, c’est l’occasion de se rassembler autour de l’espoir de construire une République démocratique et sociale, laïque, égalitaire, féministe, une République émancipatrice et universelle, une République pour le peuple, par le peuple.

En 2021, à l’appel de l’Association des amis et amies de la Commune 1871, le collectif « Commune 150 ans » a été créé pour préparer le 150e anniversaire. Constitué de plus de 100 organisations, associations, syndicats, partis politiques, ce collectif a décidé pour la montée au Mur d’organiser un rassemblement et une manifestation, et le succès a été au rendez-vous : 15 000 manifestants pour une montée au Mur historique.

Cette année, comme l’année dernière, c’est ce même format qui a été gardé, avec un seul discours travaillé et validé par l’ensemble des organisations, qui évite la longue litanie des prises de parole et a le mérite de montrer qu’au-delà de nos différences de point de vue, de stratégie, la gauche sait se retrouver sur les valeurs de la Commune de Paris.

Nous étions nombreux encore cette année, plusieurs milliers, du monde place des fêtes, beaucoup de communistes et de jeunes communistes, du monde pour cette montée au Mur en manif, en slogan et en chansons ! Et toujours l’émotion d’entendre l’Internationale chantée à des milliers de voix. Le discours commun très combattif et très applaudi dénonçait les nombreuses attaques à la démocratie, la réforme des retraites, la guerre…

La montée au Mur n’est pas un hommage comme les autres, c’est une commémoration de combat, vivante, qui montre l’actualité des idéaux émancipateurs de la Commune de Paris. Quel plaisir de s’y retrouver !

Vive la commune !

Raphaëlle Primet