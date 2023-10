Naître - Le billet de Gérard Streiff

Dans le rapport parlementaire sur la concentration des patrimoines, dont le corapporteur est le député communiste Nicolas Sansu, on apprend (notamment) que 10 % des ménages les mieux dotés disposent d’au moins 716 300 euros d’actifs, et les 10 % les moins fortunés de 4 400 euros au maximum. 163 fois moins. Un écart qui n’en finit plus de se creuser. Le rapport débute par une tirade de Beaumarchais dans « Le mariage de Figaro » : « Parce que vous êtes un grand seigneur, vous vous croyez un grand génie ! Noblesse, fortune, un rang, des places, tout cela rend si fier ! Qu’avez-vous fait pour tant de biens ? Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus. » C’était en 1784.

Gérard Streiff