Nauséabond - Le billet de Gérard Streiff

Sarkozy a ce point commun avec Trump : plus il a des ennuis avec la justice, et plus il s’affiche dans les médias. Il aime jouer au gourou de la droite, au donneur de conseils, au sage qui dit tout haut ce que beaucoup, dans son camp, pensent tout bas. Ainsi, une de ses marottes consiste à banaliser l’extrême droite. Il ne parle pas ouvertement d’union des droites mais on sent qu’il y pense très fort, et qu’il ne serait pas contre la réinsertion de l’électorat (et l’appareil) du Rassemblement national dans sa famille politique. Il défendait cette idée il y a plusieurs mois déjà dans son dernier livre Le temps des combats. Il a remis le couvert ce week-end dans le JDD ultra-droitisé de Bolloré en commentant la marche contre l’antisémitisme. Le RN n’a plus rien à voir avec « son passé nauséabond », dit Sarkozy. Il doit souffrir d’anosmie.

Gérard Streiff