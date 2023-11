Normandie - Une Fête de l’Humanité sous le signe du rassemblement de la gauche

À l’heure où le gouvernement Macron enchaîne les mauvais coups avec les 49-3 successifs, les familles populaires et de la classe moyenne n’ont guère le moral. « On était nombreux dans les rues ce printemps, mais on a un sentiment d’impuissance. Quoiqu’on fasse, Macron décide. Même sans majorité. » Si la résignation est restée aux portes de la 19e édition de la Fête de l’Humanité rouennaise, les regards sont néanmoins interrogatifs : au fond, peut-on encore changer les choses avec de la politique ?

Assurément, a répondu Léon Deffontaines, le candidat des communistes aux prochaines élections européennes, en détaillant les propositions du PCF en matière de pouvoir d’achat et de services publics devant 150 militants ce dimanche midi. La veille, entre deux concerts de Danakil et Taïro, le porte-parole du PCF a appelé à la libération de Marwan Barghouti, prisonnier politique palestinien. « Notre objectif, c’est la paix au Proche-Orient, c’est la reconnaissance de l’État palestinien », a exhorté le jeune dirigeant communiste, très applaudi par les 5000 festivaliers présents.

Plus tôt dans l’après-midi, Fabien Gay, le sénateur communiste et directeur de l’Humanité a inauguré ce grand rendez-vous culturel et politique rouennais devant 300 personnes, en dénonçant les méfaits de la politique macroniste jetant dans l’arène les citoyens les uns contre les autres. « Il y a des richesses colossales dans notre pays, et la seule chose que trouve à faire Macron c’est une loi ignoble sur l’immigration ? ». Quelques minutes avant, sortant de la matinée de formation des élus réunissant 80 camarades, la présidente de l’Association départementale des élus communistes et républicains, la sénatrice Céline Brulin, a rappelé l’importance que représente le journal l’Humanité : « Encore cette semaine, qui à part ce journal parle de solutions pour lutter contre l’inflation pourtant priorité numéro 1 des Français ? »

L‘Avenir de Seine-Maritime, journal hebdomadaire de la fédération du PCF, est présent un peu partout dans la Fête. À côté de l’entête rouge et jaune, une photo de Manuel Domergue, directeur des études à la fondation Abbé Pierre, avec une citation glaçante : « 9 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté. 14,5 % de la population. » C’était 13,5 % un an avant…

Parmi les grands débats de la Fête de l’Huma, celui sur la paix au Proche-Orient a été parmi les plus suivis. Les 200 chaises installées ont vite été prises d’assaut par les visiteurs venus écouter le grand reporter à l’Humanité Pierre Barbancey apporter son éclairage historique. Pascal Lederer, membre du collectif « Une autre voix juive », Pascal Bonneau, co-secrétaire national du Mouvement de la paix, Emma Laplace de la JC, Élise Morvan de l’AFPS, et bien sûr Jean-Paul Lecoq, vice-président de la commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale ont réclamé un cessez-le-feu immédiat à Gaza. D’autres débats, tels que celui sur la loi immigration avec la députée Elsa Faucillon ou sur le fret ferroviaire avec son collègue Hubert Wulfranc ont également été très suivis.

Un succès populaire pour cette nouvelle édition de la Fête de l’Humanité qui aura vu passer tous les représentants des partis de gauche : le sénateur PS Didier Marie, la députée LFI Alma Dufour, ou encore le conseiller départemental EELV Stéphane Martot. « Nous n’avons pas d’ennemi à gauche. On a même fait tribune commune avec Fabius ici même il y a 20 ans contre la Constitution européenne, et faire ça c’était quelque chose... Mais il fallait le faire, pour gagner. Alors chaque fois que l’on pourra rassembler on le fera. Les communistes de Seine-Maritime ont comme force qu’ils sont sans concession sur les idées communistes, et qu’ils hissent dans le même mouvement très haut le drapeau du rassemblement », rappelle Aurélien Lecacheur, le secrétaire départemental du PCF.µ

Aurélien Lecacheur

Photos Jérôme Lallier