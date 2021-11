Nouvelle tentative de déstabilisation de Cuba

Ce 15 novembre est jour de fête à Cuba. Après neuf mois de confinement, 600 000 élèves du primaire regagnent les écoles et le pays rouvre ses frontières et ses aéroports aux touristes. Cuba maîtrise la pandémie (moins de 300 contaminations par jour), sa population est vaccinée avec le vaccin que l'île a mis au point elle-même. C'est le premier pays à avoir vacciné les enfants à partir de trois ans.

Cuba a accompli des prouesses pendant la pandémie alors que l'Administration Trump avait mis en place 243 mesures renforçant le blocus, maintenues par son successeur Biden. Le pays a non seulement protégé sa population, inventé et produit ses vaccins mais il a aussi envoyé 56 brigades médicales dans 40 pays dont l'Italie, La Martinique et Andorre.

Une plateforme qui regroupe toutes les organisations contre-révolutionnaires de Miami, relayée par des opposants intérieurs, appelle ce jour à une marche pour changer le régime. Depuis septembre, on recense vingt-trois déclarations de l'Administration Biden pour appuyer cette marche «au nom des Droits de l'Homme». Comme au moment du coup d'État en Bolivie, sur les réseaux sociaux, une multitude de profils et de compte basés à Miami, sont apparus pour « dénoncer la dictature cubaine ». Un mur médiatique se met en place pour pousser à l'acte des provocateurs et surtout diffuser le mensonge.

Le parti communiste français dénonce cette nouvelle tentative de déstabilisation. Il renouvelle sa totale solidarité avec le peuple cubain et demande la levée immédiate d'un blocus de soixante-deux ans, le plus long, le plus injuste, le plus cruel de l'Histoire.

En juin dernier encore, pour la 29ème fois depuis 1992, l'Assemblée générale de l'ONU, dont la France et l'ensemble des pays de l'Union européenne, l'a condamné contre le vote des États-Unis. C'est une urgence pour le peuple cubain mais aussi pour tous les peuples du monde. L'heure est à la mobilisation pour un large mouvement de solidarité internationale. Le PCF entend y contribuer de toutes ses forces.