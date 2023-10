On ne veut pas l’aumône - 12 000 pétitions collectées

Jean-Marc Tellier, député communiste du Pas-de-Calais, incarne avec ses camarades la volonté de faire bouger les choses. En juin 2022, il a réalisé un exploit politique en devenant le seul candidat à remporter une circonscription qui était aux mains de l’extrême droite. Ce succès a été rendu possible grâce au soutien des 13 maires de sa circonscription, issus des rangs communistes, socialistes et écologistes, et d’un fort travail sur le terrain des militants de toute la gauche.

Jean-Marc Tellier a fait de la question du pouvoir d’achat, des salaires et des retraites, l’une de ses principales priorités. Il a pris la parole à plusieurs reprises durant la première année de son mandat, en commission des Finances et dans l’hémicycle à l’Assemblée nationale, pour alerter le gouvernement sur la situation économique préoccupante de nos concitoyens, provoquée par l’inflation record que nous subissons depuis plusieurs mois.

Mais face à l’inaction du gouvernement, il a décidé avec les maires de sa circonscription de lancer une campagne de pétitions intitulée « On ne veut pas l’aumône ». Cette campagne vise un objectif clair : Exiger du gouvernement une augmentation générale des salaires et des pensions de retraite, répondant ainsi aux besoins des travailleurs, des travailleurs privés d’emploi, des familles, des étudiants et des retraités qui subissent les effets de l’inflation ; les mesures sporadiques et les aides financières proposées par le gouvernement n’étant pas à la hauteur des enjeux.

Jean-Marc Tellier, son équipe, les élus de sa circonscription, les militants communistes et de nombreux citoyens engagés se sont donc mobilisés de nouveau sur le terrain. Ils ont entrepris une vaste opération de porte à porte, tenu des stands sur les marchés locaux et se sont positionnés devant les supermarchés pour recueillir des signatures. Cette campagne a été un succès, avec près de 12 000 pétitions signées, dépassant largement l’objectif initial.

Ces pétitions ont également été mises à disposition dans toutes les mairies de la circonscription. Une « Caravane contre la vie chère » a été organisée en juillet, parcourant toutes les communes de la circonscription pendant une semaine, à la rencontre des habitants.

La campagne a reçu un très large soutien de la population locale, ainsi que d’autres régions, et a obtenu l’appui de nombreux élus. Elle a été relayée à plusieurs reprises par la presse régionale et nationale.

Après avoir collecté les 12 000 pétitions, un grand rassemblement a été organisé devant la sous-préfecture de Lens. Plus de 300 personnes se sont réunies, en présence de Cathy Apourceau-Poly, sénatrice, Jean-Pierre Corbisez, sénateur, Fabien Roussel, député, et de l’ensemble des maires de la circonscription.

Ce rassemblement était emblématique de l’unité et de la détermination de la population locale à faire entendre sa voix. Les pétitions ont été symboliquement remises à la sous-préfète, marquant ainsi l’aboutissement de la campagne.

La pression exercée sur le gouvernement ne faiblit pas, les Français ne veulent pas l’aumône, mais des vrais salaires, des vraies retraites, pour enfin vivre dignement.

Benoit Roger