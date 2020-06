Donald Trump, vendredi dernier, a convoqué dare-dare une conférence de presse où il tint ces propos : « George (Floyd) nous regarde d’en haut et dit que c’est une grande chose qui se passe pour notre pays ». Et ce serait quoi la grande chose n question ? C’est l’annonce que le taux de chômage américain passerait de 14 % à 13 % ! Que Trump surjoue une pseudo-embellie pour tenter de sauver son règne, on dira que c’est de la communication. Mais qu’il ose faire parler George Floyd après l’avoir étouffé, qu’il ose mettre dans sa bouche autre chose que son « je ne peux plus respirer ! », comment appeler cela ? On pense à Michel Audiard qui assurait que « les cons, ça ose tout, c’est même à ça qu’on les reconnaît ».

Gérard Streiff