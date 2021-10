Ouverture d’un cycle de rencontres de formation militante en Moselle

La fédération de Moselle du PCF a inauguré un cycle de rencontres ce samedi destiné en premier lieu à la formation des adhérents. Ce cycle de formation voulu depuis deux ans a enfin pu démarrer et répondait à une attente. 40 personnes ont participé à cette première animée par Jean Quetier, philosophe et rédacteur en chef de la revue Cause commune, qui portait sur « Marx, penseur de l'émancipation ».