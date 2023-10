Paix à Gaza

Depuis maintenant plus d’une semaine, les bombardements pleuvent sur Gaza. Sommés par l’armée israélienne de “partir” pour ne pas subir les bombardements, les Palestiniens de l’enclave gazaouie fuient leurs villes sans presque aucune chance de retour sur leurs terres. À ce jour, plus d’un million d’habitants ont quitté la ville. À nouveau, le monde assiste à un exode de Palestiniens. Pour beaucoup, ces déplacements forcés ne sont pas sans rappeler le traumatisme de la Nakba de 1948.

Habitations, écoles et hôpitaux sont bombardés par l’armée israélienne, sans distinction entre potentiels terroristes et civils. Au-delà des dégâts matériels, dénoncés par les organisations humanitaires présentes sur place, les morts des civils continuent de croître, payant le prix fort de la volonté guerrière et du choix de la punition collective par le gouvernement de Netanyahou. Plus de 2 750 Palestiniens sont morts, dont 700 enfants, et près de 10 000 blessés sont à déplorer.

Les Nations Unies et les ONG humanitaires demandent l’arrêt des frappes israéliennes et mettent en garde sur la possibilité d’un véritable nettoyage ethnique. Pourtant, la parole de la France reste trop floue, entre un quasi-soutien unilatéral à la politique de Netanyahou et une timide revendication pour la reconnaissance de l’État palestinien et l’établissement de la paix.

Le MJCF revendique l’arrêt des bombardements sur Gaza et la libération des otages.

Pour une paix juste et durable entre Israël et la Palestine, le MJCF réaffirme sa revendication de la reconnaissance d’un État Palestinien, au côté de l’État israélien, sur les frontières définies en 1967 par l’ONU et avec Jérusalem-Est comme capitale.

Le MJCF revendique des fonds d’aides humanitaires pour la reconstruction de la bande de Gaza afin de permettre aux Gazaouis de bénéficier de leur droit au retour.