Le Pas-de-Calais, terre de solidarité a besoin de nous !

Le PAS DE CALAIS, vient de connaitre trois vagues d’inondations catastrophiques successives. 348 communes de ce département (soit 40% d’entre elles !) étaient déjà classées en catastrophe naturelle fin décembre 2023. La liste va s’allonger, avec les nouvelles crues de ce début d’année.



Je lance ce jour, un appel à amplifier la solidarité envers les populations, souvent désespérées. Des milliers de victimes risquent de tout perdre, à commencer par leur maison.



Des commerçants, des artisans, des agriculteurs sont à deux doigts de mettre la clé sous la porte, accentuant le phénomène de désertification des centres bourgs et des campagnes environnantes.



Des entreprises, parfois très importantes comme la papeterie RDM, ou la Cristallerie d’ARC sont aussi très lourdement impactées.



C’est maintenant qu’ils ont besoin de nous ! Déjà, des municipalités, des villes étrangères jumelées, des intercommunalités, des départements et des Régions, à commencer par ceux du Pas de Calais et des Hauts de France ont mobilisé des fonds d’urgence ou décidé de verser une subvention exceptionnelle pour apporter leur aide à la population. L’Etat également. Mais il faut faire beaucoup plus.



J’appelle à amplifier ce mouvement de solidarité.



Partout en France, les municipalités peuvent faire vivre cette tradition de solidarité, qui fait leur grandeur, en votant quand elles le peuvent, des aides financières immédiates à destination du département du Pas de Calais qui les reversera aux communes impactées ou aux communautés de communes, d’agglomérations concernées.



Les grandes fortunes, les entreprises peuvent elles aussi apporter une contribution importante comme elles ont su le faire suite à l’incendie de Notre Dame.



L'Etat doit jouer tout son rôle auprès des assureurs pour que ceux-ci assument leurs responsabilités et leurs engagements en se plaçant au service de leurs assurés et en leur facilitant toutes leurs démarches.



J’appelle également l’Etat à amplifier les aides aux commerçants, artisans, agriculteurs en prenant en charge les pertes du chiffre d’affaire, non plus à hauteur de 34%, mais de 80% comme il l’avait fait pendant l’épidémie de COVID 19.



La situation vécue par le PAS DE CALAIS va nous contraindre à revoir totalement la gestion de ces zones de polders et de marais. Il n’y a pas de fatalité : ce que les PAYS BAS sont capables de faire, la France le fera !!!



Mais dans l’immédiat, tout doit être mis en oeuvre pour accélérer et amplifier l’aide d’urgence. « La solidarité est la tendresse du peuple » disait Tomas BORGE. La population du Pas de Calais en a plus que jamais besoin.





Fabien Roussel, secrétaire national du PCF et député du Nord,

Paris, le 5 janvier 2024.