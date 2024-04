Pascal Pontac nous a quitté·es

C’est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès cette nuit, à l’âge de 56 ans de notre camarade et ami Pascal Pontac, grutier au port de Saint-Nazaire, dirigeant de la CGT Ports et Docks et membre du Conseil national du PCF.

Pascal avait été embauché comme grutier sur les bassins de Saint-Nazaire en 1993 avant de devenir portiqueur au terminal conteneurs en 2000. Secrétaire général de la CGT du Port Nantes Saint-Nazaire depuis 2012, il était également secrétaire fédéral à la Fédération des ports et docks.

Pascal devait partir en pré-retraite demain et quitter ses responsabilités syndicales à la CGT du Port de Nantes Saint-Nazaire. A 56 ans, il avait encore la vie devant lui.

Pascal était un militant syndical et politique passionné, un camarade avec qui nous étions, toutes et tous, fiers et heureux de militer. Un militant communiste infatigable, discret, sincère et loyal à ses engagements, à ses valeurs, à ses convictions.

Sa vie, il l’aura dédiée au combat pour la classe ouvrière et l’émancipation humaine. Un combat sans concession, mené notamment avec la CGT Ports et Docks et qui aura permis d’obtenir et de maintenir des conquis sociaux, pionniers pour les travailleurs dockers et portuaires.

Au-delà de la défense des salariés, des conditions de travail et de sécurité, de la reconnaissance de l’amiante, du temps de travail, du droit à la retraite, des négociations des conventions collectives, Pascal luttait pour un idéal, une société débarrassée de l’exploitation capitaliste qui broie les travailleurs et débarrassée de la violence impérialiste qui étouffe les peuples partout sur la planète.

Militant internationaliste convaincu, défenseur et animateur historique des liens d’amitié et de solidarité avec le peuple cubain, il devait partir avec la délégation du PCF le 1er mai prochain à la Havane.

Pascal était de ces hommes et de ces femmes pour qui l’engagement politique et syndical fonctionnent en complémentarité et permettent de mener, sur tous les fronts, la lutte pour l’émancipation des travailleurs et du genre humain.

Ouvrier, responsable syndical et politique, candidat aux élections régionales de 2015 et aux élections européennes de 2019 sur les listes du PCF, il faisait la fierté de notre parti et de tous ses camarades.

A sa femme Corinne, à sa fille Amélie, à son fils Maxime, à ses proches, à tous ses camarades de lutte, la direction du PCF adresse son soutien chaleureux et ses condoléances les plus fraternelles.