International

Pérou : halte à la répression, la démocratie doit être rétablie !

Le Parti communiste français (PCF) exprime sa plus vive préoccupation face aux événements actuellement en cours au Pérou. La destitution par le Congrès du président Pedro Castillo, le 7 décembre dernier, suite à la tentative de celui-ci de suspendre le parlement, a ouvert une grave crise dans le pays. Nommée présidente ce même jour par le Congrès, Dina Boluarte a immédiatement décrété l'état d'urgence afin d'empêcher toute expression du mécontentement et des revendications populaires.

Face aux manifestations qui ont eu lieu en de nombreux points du pays, notamment dans le sud andin, les autorités actuelles ont déclenché la répression la plus brutale contre la population désarmée. À ce jour, ce sont au moins 23 personnes qui ont été tuées sous les tirs des forces armées et de la police. Le plus jeune avait seulement 15 ans.

Parallèlement, une vague d'intimidations s'est abattue contre les organisations populaires et les partis politiques de gauche. Le 17 décembre, les locaux de la Confédération paysanne du Pérou, du parti Nuevo Perú à Lima ont ainsi été la cible d'une perquisition de la police, en l'absence de toute garantie procédurale.

Le PCF dénonce la répression et les violations des droits humains dont sont victimes les manifestants, dont le seul tort est de demander le respect de la volonté populaire, de rejeter l'accaparement du pouvoir par des forces opportunistes et corrompues, et de revendiquer la convocation de nouvelles élections incluant un référendum sur l'installation d'un processus constituant.

La récente décision du Congrès d'avance les élections à avril 2024 ne répond en rien à la clameur populaire et ne constitue qu'une tentative de maintenir l'usurpation du pouvoir le plus longtemps possible.

Le PCF soutient les appels à la levée immédiate de l'état d'urgence, à la convocation le plus rapidement possible de nouvelles élections et au jugement de l'ensemble des responsables des assassinats et violations des droits humains commis depuis le 7 décembre, seules mesures à même de permettre une sortie à la crise actuelle.

Il sera tout aussi déterminant que l'ensemble des droits fondamentaux de Pedro Castillo soient respectés et que celui-ci bénéficie de toutes les garanties pour assurer sa défense.

Parti communiste français,

Paris, le 22 décembre 2022