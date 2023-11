Plan climat du PCF

Le 6 novembre le PCF a présenté son plan climat pour atteindre les objectifs climatiques de l’accord de Paris. L’immense travail du GIEC, valorisant l’apport inestimable de scientifiques du monde entier, alerte sur la gravité des conséquences de ce changement. Et il permet aussi d’affirmer qu’une transformation radicale peut préserver l’habitabilité de la Terre et être bénéfique à toutes et tous.

Une conviction est au cœur de la démarche communiste : ce grand défi qu’est la lutte contre le changement climatique ne pourra être relevé que dans la justice sociale et la coopération internationale.

Le plan climat, Empreinte 2050, contribuera à la justice sociale par l’amélioration de la vie de l’immense majorité de nos concitoyennes et concitoyens et la réduction des inégalités.

Le plan climat pour la France, Empreinte 2050, vise la neutralité carbone à l’horizon 2050.

Le plan climat pour la France, Empreinte 2050, comme son nom l’indique, réduira également notre empreinte carbone, c’est-à-dire les émissions liées à nos importations.

C’est une véritable originalité par rapport à d’autres scénarios existants. Au-delà de la neutralité carbone à l’horizon 2050, il s’agit de remettre en cause les politiques délocalisant nos industries qui font porter de façon injuste l’effort climatique aux autres pays, souvent plus pauvres et disposant de moins de moyens.

Ce plan s’inscrit dans une autre logique économique à rebours des politiques actuelles au service du capitalisme prédateur.

La présentation de cette version préliminaire d’Empreinte 2050 est le point de départ d’une concertation que nous voulons la plus large possible au sein de notre parti et de toute la société française pour débattre des orientations et propositions qu’il contient. Après révision suite à cette concertation, le plan sera soumis à nos instances de direction pour adoption. Il sera ensuite régulièrement actualisé à partir des avancées scientifiques, techniques et industrielles.

Pour plus d'information, suivre ce lien.