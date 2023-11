Planqués - Le billet de Gérard Streiff

La presse publiait le week-end dernier (Le Parisien du 19/11 pp. 6/7) une note interne du RN sur le comportement de ses parlementaires européens. Étonnant document sur l’absolu double langage de ces individus. Les 18 élus RN sont les seuls à voter contre « la taxe sur les bénéfices exceptionnels à l’encontre des compagnies d’énergie » (5/10/22). Ils s’opposent assez systématiquement à toute avancée écologique et sociale, s’abstiennent (en février 2023) sur la convention luttant contre la violence faite aux femmes, s’abstiennent encore (30 mars 2023) sur la directive sur l’égalité de salaires hommes/femmes. On comprend aussi à la lecture du rapport que ces élus n’ont pas l’air de se fouler la rate ; peu de rapports fournis, peu d’amendements proposés, peu de contributions réalisées, à commencer par Bardella, qui s’est installé à la« Commission des pétitions », surnommé à Bruxelles « la commission des planqués ». On croit comprendre le message.

Gérard Streiff