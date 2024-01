Pouvoir d’achat - Le billet de Gérard Streiff

Les Français ont de la suite dans les idées. À la rentrée de septembre dernier, ils assuraient que le pouvoir d’achat était leur préoccupation numéro un. Au cours du dernier trimestre, ils ont subi une pression médiatique insensée, on les a saoulés, abreuvés, inondés de questions telles que l’insécurité, ou l’étranger qui forcément est inquiétant, ou le déficit public ; on leur a bien répété que ça, c’était de vrais problèmes. Or, le premier sondage (Le Parisien/Opinion Way) de cette année 2024 montre que la préoccupation numéro un des Français est et reste le pouvoir d’achat. C’est vrai que tout le monde n’a pas les mêmes angoisses côté porte-monnaie. Une étude publiée le 4 janvier nous apprend qu’en deux jours et demi, le grand patron a déjà gagné autant que le salarié moyen en un an. Bon, l’étude concerne la Grande-Bretagne, mais ça doit être kifkif ici.

Gérard Streiff

Publié dans CommunisteS, numéro 978 du 10 janvier 2024.