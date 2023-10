Prix Nobel de Physique : un succès qui nous oblige

Le prix Nobel de physique a été attribué conjointement au Hongrois Ferenc Krausz, au Français Pierre Agostini et à la Franco-Suédoise Anne L’Huillier. Le Parti communiste français leur adresse toutes ses félicitations.

Une fois encore reconnue à l'international, les chercheuses et les chercheurs français font la fierté de notre pays. Nous devons donner à notre recherche publique les moyens de notre excellence.

Mais aujourd’hui, nous ne pouvons fermer les yeux sur une recherche française qui continue d'être maltraitée au niveau national par le sous-financement et la mise en concurrence des acteurs de la recherche. Notre pays ne peut se passer d'une politique académique et scientifique ambitieuse avec un enseignement supérieur ouvert, égalitaire et émancipateur. Pour y parvenir, les communistes portent, pour la France et pour l’Europe, des propositions fortes de refinancement de la recherche, de reconnaissance du statut des jeunes chercheuses et chercheurs, et de revalorisation des métiers de la recherche.

Contre la concurrence généralisée, destructrice pour la recherche fondamentale, le secteur académique et scientifique doit s’inscrire dans une coopération européenne qui permettra à la recherche française de rayonner, par ses chercheurs expatriés aussi bien que par les travaux menés en France, au sein d’institutions dotées des moyens de telles ambitions, à l’image du CNRS imaginé à la Libération, avec d’autres, par Frédéric et Irène Joliot-Curie.

Parti Communiste Français,

Le 03/10/2023