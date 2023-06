Proverbe - Le billet de Gérard Streiff

Récemment inculpé (pour détournement d’archives !), Donald Trump a taxé le procureur, le président en exercice et les médias américains en général de « communistes » ! « Si ces communistes arrivent à leur fin, ça ne va pas s’arrêter avec moi », grogne-t-il. Curieuse cette manie des réacs de tout poil (et de tout pays) à qualifier aussitôt de « communistes » tous ceux qui contrarient leurs intérêts. Mais on ne va pas s’en plaindre. Comme dit le proverbe (créole ?), « on ne jette des pierres qu’à l’arbre qui porte des fruits ».

Gérard Streiff