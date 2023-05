Provocatrice - Le billet de Gérard Streiff

« L’âge de la retraite, mais c’est pas le problème des syndicats ! » C’est, à peine exagéré, ce qu’ont dit le Président de la République au JT lundi puis la Première ministre mercredi.

Cette dernière, de manière provocatrice, a affiché, les échanges à peine clos avec les centrales syndicales, sa détermination à user de tous les moyens possibles pour saboter le débat à l’Assemblée et défendre sa politique des retraites (recours à l’article 40 !). L’un comme l’autre ont laissé entendre, en substance, qu’un enjeu comme les retraites n’était pas de la compétence syndicale. Votre job de syndicalistes se passe et se limite à l’entreprise ; c’est nous le pouvoir, c’est nous qui gérons les grands dossiers. Cette posture autoritaire est insultante et traduit une conception complètement rétrograde du « dialogue social ». « Les syndicats ne digèrent toujours pas », titre ce dimanche Le Parisien. Et Sophie Binet, pour la CGT, a bien raison de remarquer : « C’est un nouveau bras de fer. Cela confirme que le gouvernement se comporte comme un pompier pyromane. » De nouvelles bonnes raisons d’être dans la rue le 6 juin prochain.

Gérard Streiff