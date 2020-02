Répressions à l’encontre des lycéens mobilisés

Voilà plus de trois semaines que les E3C (épreuves communes de contrôles continus) ont débuté. Ces épreuves connaissent depuis le début la contestation d’un front large allant des enseignants aux élèves en passant par les parents d’élèves. On estime à 43% le nombre d’épreuves perturbées par cette mobilisation. Les lycéens mobilisés exigent non seulement le report des épreuves mais plus globalement le retrait de la réforme du bac. Cette réforme va amplifier les inégalités et entériner la sélection sociale qui avait été mise en place avec Parcoursup.