Raid à Naplouse et expédition punitive – La colonisation israélienne tue de nouveau en Palestine

Une opération menée par l’armée israélienne a fait 11 morts et 100 blessés dans la ville de Naplouse en Palestine mercredi dernier. Ce bilan dramatique est le plus lourd depuis la deuxième Intifada au début des années 2000. Bilan auquel il faut ajouter les 10 victimes palestiniennes faites lors d’un précédent raid de l’armée israélienne à Jénine le 26 janvier dernier.

Dimanche, en représailles à l’assassinat d’un Israélien par un Palestinien, un cap de violence a été franchi. C’est près de 400 colons israéliens qui sont entrés armés dans un village palestinien pour se faire justice eux-mêmes. Lors de cette expédition punitive menée par des civils, un Palestinien a été tué et une dizaine d’autres ont été blessés.

Depuis le début de l’année 2023, 61 Palestiniens ont été tués par l’armée israélienne, plus d’un par jour ! Ces drames s’inscrivent dans une répression massive liée à la volonté d’Israël d’accélérer son emprise sur la Palestine. Cette augmentation des violences liées à la colonisation a débuté il y a près d’un an. Elle s’est intensifiée après la réélection de Benjamin Netanyahou au poste de Premier ministre et la constitution du gouvernement le plus à droite de l’histoire d’Israël. Depuis plusieurs semaines, des ministres d’extrême droite incitent et appellent à la violence contre les Palestiniens.

Même si un accord de « déconfliction » a été signé par Israël et l’Autorité palestinienne le dimanche 19 février, et qu’en début de semaine dernière le Conseil de sécurité de l’ONU a qualifié la légalisation de 9 colonies israéliennes en Cisjordanie de « mesures unilatérales entravant la paix », la situation se dégrade.

Il est donc plus qu’urgent de mettre un terme à la colonisation illégale de la Palestine, de redonner au peuple palestinien les moyens d’obtenir sa liberté et de faire cesser les violences.

Le MJCF demande à ce que la France reconnaisse immédiatement l’État de Palestine dans les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale.

Le MJCF demande à ce que la France use de son influence au sein de l’UE et de l’ONU pour que des sanctions économiques et diplomatiques soient prises contre l’État d’Israël, tant que celui-ci ne respecte pas le droit international.

Marc-Antoine Leroy