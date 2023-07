focus

Rapport 2022 de la CNCDH sur la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie : agir pour unir le pays par l’égalité républicaine !

La Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) a remis mardi dernier son rapport annuel. Face à la crise capitaliste qui s’amplifie, replis nationaliste et xénophobes, racisme et antisémitisme trouvent un terreau fertile. Le rapport confirme la réalité du racisme, de l’antisémitisme et de la xénophobie dans notre société marquée par un niveau élevé d’atteintes :

Un niveau élevé d’atteintes à caractère raciste, antisémite ou xénophobe avec 1636 faits racistes recensés pour les seules atteintes aux biens et aux personnes ; et selon les enquêtes de victimation de l’INSEE et du Ministère de l’Intérieur, 1,2 millions de personnes seraient victimes d’au moins une atteinte à caractère raciste.

Seules 4 discriminations en infraction principale ont fait l’objet ont fait l’objet d’une condamnation.

En outre, les préjugés se maintiennent à un haut niveau. Et le rapport met enfin l’accent sur la dégradation du débat public, pointant le rôle de certains médias et d’« un certain nombre de personnalités politiques (qui) ont activement participé de la politisation du rejet de l’Autre ».

Pour le Parti communiste français ce rapport doit conduire à des politiques publiques beaucoup plus active dans la lutte contre le racisme !

Le racisme n’est pas une opinion mais un délit. Le PCF propose trois mesures immédiates :

La mise en œuvre d’une politique éducative suivie, destinée à faire reculer les préjugés.

Un plan de lutte contre les discriminations racistes, à l’embauche, dans l’accès au logement, lors de contrôles d’identité en particulier.

Le rappel aux parquets que la loi de 1881 sur la presse, renforcée par la loi Gayssot, prévoit des peines sévères contre quiconque incite à la haine raciale, et qu’il est possible de requérir une peine d’inéligibilité à l’encontre des auteurs de tels actes ou propos.

Le PCF fait de la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie un enjeu majeur de son projet de société comme en témoigne encore les mesures portées par Fabien Roussel dans notre plan pour la réconciliation nationale par l’égalité républicaine à la suite de la mort du jeune Nahel à Nanterre.

Paris, le 6 juillet 2023

Parti communiste français