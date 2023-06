focus

Rapport Oxfam : libérons l’économie du coût du capital !

Le constat est accablant : d'un côté une inflation qui fait reculer le niveau de vie des salarié·es, l’activité économique qui stagne et un déficit du commerce extérieur qui se creuse ; de l'autre, les énormes bénéfices des multinationales cotées à la Bourse de Paris et des versements records de dividendes, 80 milliards en 2022 !

Plus les grandes entreprises accumulent de profits, plus la rentabilisation de ce capital accumulé les pousse à la réduction des effectifs, la précarisation des emplois, la baisse des dépenses de formation et de recherche, la pression sur les sous-traitants, la délocalisation... tout l'inverse de la transformation productive et écologique qu’exige la réponse aux besoins sociaux et l’urgence climatique !

Et ces profits records ne sont obtenus qu’au prix d’un gonflement démesuré des aides publiques (exonérations fiscales et sociales) qui affaiblissent, parallèlement, les services publics et la protection sociale.

Le PCF propose une toute autre politique : libérer l'économie du coût du capital !

Cela implique :

• de nouveaux pouvoirs des salariés des entreprises, avec des prérogatives économiques accrues de leurs syndicats et de leurs instances représentatives, non seulement pour s’opposer aux licenciements et aux délocalisations, mais aussi pour imposer des projets à la hauteur des défis posés au pays.

• un accès à des crédits bancaires à taux zéro ou négatifs pour financer en priorité ces projets en mobilisant un pôle financier public

• une mobilisation de toutes les forces vives de nos territoires, dans des conférences locales, régionales, nationales, et jusqu’au niveau européen pour mettre au pied du mur les groupes industriels et bancaires et imposer des objectifs précis de créations d’emplois, de formation, de développement des services publics, de transformation productive écologique amorçant un type radicalement nouveau de planification démocratique, décentralisée et écologique ;

• une modulation de la fiscalité des entreprises pour pénaliser plus fortement les entreprises qui détruisent des emplois ou rognent sur les salaires ;

• la création d'un fonds européen solidaire, social et écologique de développement des services publics, appuyé sur une autre utilisation de l’argent de la BCE.

Le 26 juin 2023

Part communiste français