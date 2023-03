Rassurer - Le billet de Gérard Streiff

«Oui, la réforme des retraites vise à rassurer les marchés financiers » titre (en gros) Le Figaro du 10 mars dernier. Voilà une info qui a un double mérite : celui de dire tout haut ce que Macron manigance tout bas. Et on apprend ainsi que « les marchés » seraient inquiets puisqu’ils ont besoin d’être rassurés. On a pourtant cru comprendre que ces mêmes marchés se portaient plutôt bien : les banques dégoulinent de fric, le CAC40 bat tous les records, les « grandes familles » (Bettencourt, Arnault) s’empiffrent, la Bourse se gave comme jamais. Manifestement ça ne leur suffit pas. Il leur en faut toujours plus. Mais c’est peut-être de ça que dépérira le capitalisme, de gloutonnerie.

Gérard Streiff