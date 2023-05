Ratification par l’UE de la Convention d’Istanbul : un pas positif pour la lutte contre les violences faites aux femmes

La Convention du Conseil de l’Europe sur « la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique », dite Convention d’Istanbul, est le premier et plus avancé instrument international juridiquement contraignant pour prévenir et combattre la violence à l'égard des femmes et des filles.

Malgré sa signature dès 2011, certains gouvernements ont délibérément bloqué sa ratification à l’échelle de l’UE dans un contexte d’attaques sans précédent contre les droits des femmes et lorsque, en Europe, une femme sur trois a déjà subi des violences physiques et/ou sexuelles.

La lutte menée depuis des années avec les associations et mouvements féministes à l’échelle nationale comme européenne a enfin payé avec le vote en faveur de la ratification, ce mercredi 10 mai, par le Parlement Européen. C’est un pas positif dans la lutte contre les violences faites aux femmes et nous nous en félicitons.

Nous appelons de nouveau tous les états membres qui ne l’ont pas encore fait (la Bulgarie, la Tchéquie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie et la Slovaquie) à ratifier cette Convention.

Au-delà de l’acte symbolique il s’agit aujourd’hui de mettre en œuvre ce texte et notamment son article 8 qui demande « des ressources financières et humaines appropriées pour la mise en œuvre adéquate des politiques intégrées, mesures et programmes visant à prévenir et combattre toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la présente Convention, y compris ceux réalisés par les organisations non gouvernementales et la société civile ».

En France - où 82% des femmes ont déjà été confrontées à des décisions ou des comportements sexistes dans le cadre professionnel, où 32% ont déjà été victimes de harcèlement sexuel ou d’agressions sexuelles au travail, où 553 000 femmes sont victimes d’agressions sexuelles chaque année et où 12% des femmes ont déjà subi un viol- nous attendons toujours le milliard nécessaire et une loi-cadre pour lutter spécifiquement contre les violences faites aux femmes, demandés depuis des années par les associations féministes !

Le PCF continuera de se battre pour que soit appliquée une “clause de l’européenne la plus favorisée”, afin de tirer par le haut des droits des femmes partout en Europe.