International CommunisteS

Rehausser l’exigence d’engagement international du PCF

Le 39e Congrès du PCF, des conférences de section aux congrès fédéraux et au congrès national, a démontré l’exigence des communistes de s’emparer davantage et de débattre en profondeur des questions internationales et européennes et de rehausser l’engagement internationaliste du PCF. Le grand nombre d’amendements proposé sur ces questions le démontre. C’est incontestablement positif

Que ce soit sur la nécessité de porter à un haut niveau la lutte pour la paix et la sécurité globale et collective, de travailler notre projet européen, et de renforcer notre solidarité avec les mouvements qui luttent pour l’émancipation des peuples à l’encontre des dominations impérialistes, de l’autoritarisme, du capital et du patriarcat, avec les forces progressistes et communistes. Les interventions de l’ambassadrice de Palestine et de l’ambassadeur de Cuba, de Chahla Chafiq, du Conseil démocratique kurde en France devant le congrès, ainsi que les salutations des responsables de forces européennes, africaines, latino-américaines, du Proche et Moyen-Orient et du Parti de la gauche européenne, sans oublier le message très fort de Mumia Abu Jamal de sa cellule où il croupit injustement depuis quarante ans, manifestent non seulement l’engagement du PCF sur les grandes batailles de solidarité internationale, mais aussi les attentes qui lui sont adressées. Le débat des communistes l’a bien montré : face au défi de civilisation pour toute l’humanité et dans tous les domaines, à l’exacerbation des tensions capitalistes et impérialistes, il y a urgence !

Sur la base de ces exigences, le secteur International du PCF est au service des communistes et pleinement intégré au travail de la direction du Parti. Les collectifs de travail qui ont beaucoup produit ces dernières années continueront à nourrir la direction du Parti. Je remercie Lydia Samarbakhsh pour son investissement ces dernières années à la tête du secteur. Les défis vitaux qui se posent à l’humanité dans tous les domaines imposent d’approfondir et d’élargir un certain nombre de débats, comme le demandent les communistes, que ce soit sur l’évolution du monde en général, sur les changements et fractures majeures de la mondialisation capitaliste et leurs conséquences sur les peuples, et sur diverses situations régionales. On ne peut plus penser le monde comme on le faisait il y a encore vingt ou quinze ans. La question de la paix, qui est centrale dans l’engagement communiste, de la sécurité collective, de la sécurité globale, des alternatives à la politique de force et de blocs, seront au cœur du travail du secteur. Les évolutions mondiales sont rapides et importantes, sur fond de recomposition des rapports de domination impérialiste, d’exacerbation des tensions, jusqu’à la guerre, d’augmentation des inégalités, de la crise climatique et environnementale, sanitaire et alimentaire et de montée de l’extrême droite. La gauche est à la croisée des chemins. Des alternatives possibles se cherchent : des luttes sociales, des expériences politiques. Il faut être à l’écoute de l’ensemble de ces évolutions et de la richesse du mouvement ouvrier international, dans sa complexité et ses contradictions, qui élabore des réponses possibles.

Dans l’immédiat, comme l’a annoncé Fabien Roussel dans son rapport au Conseil national sur les axes de travail de la nouvelle direction, le PCF a à préparer deux initiatives internationales et européennes importantes :

Enclencher la préparation des prochaines élections européennes, sur la base de l’orientation votée au congrès, à la fois sur le projet européen et sur la stratégie électorale. Une conférence nationale consacrée à ces questions aura lieu le 14 octobre. Ce sont des élections très importantes au vu des évolutions à l’œuvre dans l’UE : sur la souveraineté industrielle, énergétique, agricole, sur l’utilisation des moyens financiers, sur les règles budgétaires et les traités européens, sur l’alignement atlantiste renforcé depuis l’adoption de la « boussole stratégique » en mars 2022… La réunion des chefs de partis du groupe « the Left » au Parlement européen le 4 mai a souligné l’ensemble de ces enjeux pour la gauche européenne, alors que l’extrême droite se place en position de renforcer son rôle dans les institutions de l’UE et qu’une partie des conservateurs européens envisage un rapprochement avec cette dernière. Les élections européennes sont également centrales pour le PCF dans l’optique de revenir siéger au Parlement européen. Notre absence obère notre action européenne et internationale.





La campagne sur Cuba, animée par Jérémy Bacchi, a vocation à ne pas être seulement une campagne de solidarité, mais une campagne politique, pour construire un rapport de force apte à dénoncer les effets du blocus criminel imposé par les États-Unis et de l’inscription de Cuba sur la liste des États « finançant le terrorisme » par Donald Trump, mais aussi de l’application des lois étatsuniennes d’extraterritorialité, y compris contre des personnes morales européennes, ce qui est une attaque contre la souveraineté des États européens.

Le Conseil national du 1er juillet fera un premier point d’étape sur ces deux questions.

Vincent Boulet

membre du Comité exécutif national chargé de l’international