Remaniement : on ne connaît pas le casting, mais on connaît déjà le scénario !

Alors que le Président de la République s'apprête à remanier son gouvernement, les mauvaises nouvelles pleuvent sur les Français.

Obsédé par la baisse de la dépense publique et soumis aux règles budgétaires européennes, il s'apprête à réduire le budget de l'État de plus de 4 milliards d'euros en 2024. Et ce sont les travailleur•ses qui en paieront le prix. En effet, il prévoit la fin du bouclier tarifaire qui se traduira par une hausse de 10% des tarifs de l'électricité. En moyenne, ce sera 150 euros de pouvoir d'achat en moins, chaque année, pour les Français•es. D'autres mauvais coups sont en préparation avec l'annonce d'une hausse des taxes sur l'alcool. Plutôt que de mettre fin à la gabegie qui consiste à verser 160 milliards d'euros d'aides publiques aux entreprises sans la moindre contre-partie, le gouvernement profite de l'été pour faire les poches des plus modestes.

Il est temps, au contraire, de relancer l'activité et la consommation populaire en redonnant de l'air au monde du travail. Des propositions concrètes existent, je les ai avancées : l'indexation des salaires sur l'inflation, la sortie du marché de l'électricité pour retrouver la maîtrise des prix, la concentration des aides aux entreprises vers celles qui font le choix de l'emploi, de la formation et des salaires...

Ce n'est pas le gouvernement qu'il faut remanier, c'est sa politique.

Fabien Roussel, secrétaire national du PCF et député du Nord

Paris, le 18 juillet 2023.