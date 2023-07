International

Rencontre avec les représentants du Parti communiste soudanais (PCS)

Le jeudi 1er juin 2023, une délégation du Parti communiste soudanais (PCS) composée de Khansa Margani, Marim Maha Joub Charif et Mohamed Salah a été reçue au siège du PCF par Vincent Boulet, responsable du secteur international assisté de Félix Atchadé du collectif Afrique. La rencontre qui s’est déroulée dans une ambiance fraternelle a été l’occasion d’échanges sur la situation mondiale, le conflit en cours au Soudan, les luttes sociales en France et enfin le raffermissement des relations bilatérales entre le PCS et le PCF.

Après avoir souhaité la bienvenue aux camarades soudanais, Vincent Boulet a exprimé la disponibilité des communistes français à consolider les relations avec les partis frères dans le monde et en Afrique en particulier. Il a expliqué que les orientations du 39e congrès du PCF ont « démontré l’exigence des communistes de s’emparer davantage et de débattre en profondeur des questions internationales et européennes et de rehausser l’engagement internationaliste du PCF ». Il a terminé par un point sur la situation sociale marquée par les mobilisations contre la « réforme des retraites ».

Les camarades soudanais ont fait le point sur la « guerre des généraux » qui a commencé le 15 avril 2023 entre le pouvoir militaire de Abdel Fattah al-Burhan et les forces paramilitaires de Mohamed Hamdan Dogolo alias Hemeti. Ils ont rendu compte de la situation sur le terrain notamment sur les plans militaire, politique et humanitaire. Les ressorts internes de la guerre et les implications des acteurs régionaux et internationaux. Ils ont souligné la répression des cadres et les militants du PCS par les deux camps en conflit.

Cette rencontre a également permis de passer en revue l’état des relations entre les deux partis et de tracer des pistes de coopération.



Collectif Afrique du PCF