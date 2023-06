focus

Rénovation des bâtiments : il faut enfin mettre des moyens

Le gouvernement vient d’annoncer que 300 millions supplémentaires seront consacrés au financement de la rénovation des bâtiments. A l’échelle des besoins ce montant est ridicule.

Le dispositif MaPrimeRenov est critiqué à juste titre car il ne finance que très peu de rénovations globales, vraiment efficaces. C’est le résultat du manque de moyens, les montants d’aides pour les rénovations globales étant beaucoup trop faibles. Il faudrait jusqu’à 10 milliards d'euros supplémentaires par an pour garantir un rythme de rénovation au bon niveau.

La situation est également très mauvaise pour la rénovation des bâtiments publics. Le Fonds Vert de l’Etat de 2 milliards par an ne consacre que 400 millions aux bâtiments publics. Il faudrait au moins 10 fois plus, soit 5 milliards d'euros par an.

Et c’est encore pire du côté du logement social où les financements de l’Etat sont pratiquement absents, alors qu’il faudrait plusieurs milliards par an.

Il manque près de 20 milliards par an de financements publics pour la rénovation des bâtiments en France si nous voulons atteindre les objectifs de la Stratégie Nationale Bas Carbone.

Au-delà de ce problème de financement, il y a un déficit criant en compétence et main d’œuvre. La filière n’arrive déjà pas à suivre le rythme de rénovations pourtant largement insuffisant, faute de compétences et de salariés formés : le volet formation est ainsi le grand impensé des politiques publiques ! Du lycée jusqu’aux écoles d’ingénieurs en passant par les IUT, les besoins en financements sont immenses à l’inverse des politiques actuelles austéritaires de l’Education nationale.

Pour le PCF, il y en a assez des demi-mesures. La rénovation des bâtiments est le grand chantier à mener d’ici 2050, qui doit mobiliser plusieurs centaines de milliards d’euros de financement public sur 25 ans. Il faut que ce chantier de long terme soit financé par des recettes pérennes, sur lesquelles soit assis un emprunt de long terme. Il y a urgence à prendre des décisions sérieuses, et à arrêter le saupoudrage.

La rénovation des bâtiments est essentielle pour économiser l’énergie et pour l’atteinte de nos objectifs climatiques, pour le confort d’hiver. Elle est aussi indispensable pour adapter les bâtiments aux grandes chaleurs, grâce à des isolations avec des matériaux biosourcés qui doivent devenir la norme. C’est une politique indispensable pour le climat, pour le pouvoir d’achat et pour la santé publique.



Parti communiste français,

Paris, le 16 juin 2023.