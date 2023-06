Recrutement à Bac + 2, collège transformé en garderie... Stop ! Revalorisons les métiers de l'enseignement !

A défaut d’une politique fondée sur l’augmentation des salaires et l’amélioration des conditions de travail, le gouvernement préfère baisser les exigences de recrutement : désormais pour le concours exceptionnel de recrutement des professeur·es des écoles des académies de Créteil, Versailles et Guyane, un Bac+2 suffira !

Et comme ces académies sont, pour une bonne part, marquées par une sociologie où dominent les classes populaires, cela équivaut à considérer que pour ces dernières, il n’est pas nécessaire d’avoir autant d’exigences qu’ailleurs : des enseignant·es moins diplômé·es suffiront bien !

Un nouvel exemple d’une politique qui, faute d’investissements publics à la hauteur des besoins, produira davantage d’inégalités et poursuit l'instauration d'une école à minima. Les jeunes de familles populaires, celles et ceux qui n'ont que l'école pour apprendre méritent mieux : des enseignant·es formé·es, et les meilleures conditions d'étude. Ils et elles méritent mieux que des propositions à l'emporte-pièce.

Hier, le président de la République a annoncé sa volonté de maintenir les élèves au collège de 8h à 18h sans en énoncer les objectifs, ni les moyens humains alloués transformant ainsi le collège en simple garderie.

Nous proposons un pré-recrutement en licence, rémunéré, qui forme et prépare au concours à bac + 5. Nous voulons des enseignant·es formé·es aux savoir-faire enseignés, à la pédagogie et la didactique, aux enjeux de la lutte contre la difficulté scolaire, aux grands enjeux du partage et du développement des savoirs.

C'est un enjeu démocratique et de justice sociale.

Paris, le 27 juin

Parti communiste français